«Подлая провокация»: правительство Кубы осудило обвинения США против Кастро

Правительство Кубы осудило обвинения США против Кастро

Правительство Кубы назвало подлой провокацией обвинения, выдвинутые США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Соответствующее заявление ведомства опубликовано на страницах газеты Granma.

Позиция Вашингтона такова: Рауль Кастро ответственен за заговор с целью убийства американских граждан. 24 февраля 1996 года у северного побережья островного государства его истребители сбили два самолета правозащитной организации с антикубинской позицией Brothers to the Rescue. Погибли четыре человека.

«Речь идет о подлом и позорном акте политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, который привел к уничтожению в воздушном пространстве Кубы в феврале 1996 года двух самолетов, эксплуатировавшихся террористической организацией Brothers to the Rescue», — сказано в заявлении.

В правительстве указали, что американские власти «не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией» для подобных действий. Кроме того, сбитые самолеты регулярно нарушали воздушное пространство Кубы.

В заявлении подчеркивается, что представители Brothers to the Rescue («Братья во имя спасения». — Прим. ред.) продолжали полеты, несмотря на официальные предупреждения Гаваны и многократные обращения к Вашингтону, Федеральному авиационному управлению и Международной организации гражданской авиации (ИКАО, International Civil Aviation Organization).

Организация «Братья во имя спасения» основана кубинскими эмигрантами в Майами. В феврале 1996-го, когда ее самолеты были сбиты, Рауль Кастро руководил военным ведомством Кубы. В ответ на объяснения Гаваны относительно сбитых самолетов, ИКАО по итогам расследования заключила, что атака произошла на нейтральной территории.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Кастро, заявил, что не планирует эскалацию с Кубой. По его словам, страна и так «разваливается».

