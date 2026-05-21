Какой будет погода в июне 2026: многолетние наблюдения и народные приметы

Июнь, первый месяц долгожданного лета, на Руси называли Земляничником или Червенем. Потому что в это время созревала ароматная ягода, а в земле появлялось много червей. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета — чтобы за переменами погоды поспевать, да хороший урожай себе обеспечить. Об этом сообщается в материале URA.RU.

Начинать июнь было принято активно. 1 числа полагалось вставать на рассвете и потом до позднего вечера работать в поле или огороде. Считалось, что если посадить огурцы в этот день, вырастет много-много хороших овощей. А если пойдет дождь, остальная часть месяца будет сухой.

Второго июня работать с грядками разрешалось только женщинам, а первый огурчик традиционно закапывался в укромном месте — защита от сглаза. 3 июня сеяли лен, чтобы он поспел высоким и чистым. Женщины кормили мужей вареными яйцами, а потом рассыпали скорлупу в поле перед посевом. 4 июня, в Соловьиный день, люди слушали песни птиц, которые должны были принести им удачу. Девушки плели венки, опускали на воду и ждали — плавающий означал успех, а утонувший говорил о грядущей беде.

Пятого июня надо было завершать посадку огурцов

Шестого, в Шиповников день, надо было умываться росой, собранной с лепестков шиповника. 7 июня — день медвяных рос, которых опасались, так как считали вредными для растений. 8 числа мужчины отправлялись на рыбалку — согласно народной примете, их ждал обильный улов. Говорили, если раки появляются на суше, жди непогоды. 9 июня, в Федорин день, ублажали домовых и наводили порядок.

Десятого июня особенно следили за домашней птицей. Верили, если гуси начинают тщательно ухаживать за собой и часто хлопать крыльями, скоро придут дожди. 11 июня, когда уже колосилась рожь, утренний туман обещал ясное и теплое лето. 12 июня называли Исаакиев день или Змеиный праздник: считалось, если увидишь так называемую змеиную свадьбу, тебе грозит опасность, а крик совы днем сулил скорое похолодание. 13 июня распрягали лошадей и благодарили за проделанную работу, а 14-го, в Устинов день, радуга предупреждала о дождях.

Гром и молния на праздник Вьюна Зеленого (15 июня) предсказывали перемену погоды и похолодание в ближайшие дни. 16-го, полагали на Руси, ветер приобретает особую силу, начинает влиять на погоду. 17 июня — Митрофан Навозник, крестьяне в этот день удобряли навозом почву и ждали двойной радуги, которая обещала богатый урожай. На следующий день удаляли в огороде сорняки, собирали сон-траву в качестве оберега и радовались паукам, так как они предвещали хорошую погоду.

Во второй половине июня ухаживали за посевами и боролись с сорняками

В день Лариона Пропольника, 19 июня, снова удаляли сорняки, а 20-го сеяли рожь или ухаживали за всходами. 21 июня праздновали летнее солнцестояние, посещали источники и родники, где гадали на будущее по воде. 22 июня, полагали предки, солнце передает земле всю свою энергию. Считалось, что ясный день сулил позднюю и сухую осень. 23-го боролись с темными силами и искали знаки-предостережения. К 24 июня поспевала земляника, и ее, соответственно, собирали. Утром слушали птиц — если поют громко, день будет погожий.

К 25 июня земледельцы традиционно завершали высадку рассады капусты, сеяли последние семена огурцов и поздней гречихи. Радовались, если день ясный — значит, грядки будут щедрыми. Гречихой занимались и 26, и 27 июня, а еще ждали дождь, если чувствовали сильный запах полевых цветов. 28 июня молились святому Виту, прося его защитить домашний скот от болезней, день называли «Скотный заступник».

Двадцать девятого числа вспоминали святителя Тихона Амафунтского и, если замечали затишье в природе, надеялись на удачную уборку урожая. И, наконец, 30 июня, в день памяти братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила, туманы связывали с активностью нечистой силы. А вечернюю радугу звали предвестником хорошей погоды до конца лета.

