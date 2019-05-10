Создатель Amazon Джефф Безос показал корабль для доставки грузов на Луну

Создатель Amazon Джефф Безос представил публике космический грузовик Blue Moon, который создан для доставки материалов на Луну. Предприниматель посвятил презентации два твита, на которых изображен сам Blue Moon и команда его создателей.

Twitter @JeffBezos

Безос рассказал, что работа над аппаратом шла три года. В результате получился космический грузовой корабль, который может посадить на Луну до 6,5 тонны груза. Вероятно, на Blue Moon будет установлен двигатель ВЕ-7, работающий на водороде и жидком кислороде. Энергию аппарат сможет черпать из запасов лунного льда.

Безос не рассказал, на какой стадии находится проект и когда можно будет ждать готового модуля. Тем не менее, бизнесмен поддержал программу правительства США по отправке людей на Луну к 2024 году.

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