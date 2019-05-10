Очевидцы сообщили о возгорании бывшего поста ДТП на выезде из Петербурга.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно пламя, вырывающееся из заброшенной постройки в непосредственной близости от Мурманского шоссе. Над местом происшествия возвышается огромный столб черного дыма. Предварительно, в бывшем здании поста ДПС загорелся мусор.

К слову, рядом с заброшенным зданием располагается множество строений рядом, включая несколько торговых точек. Сообщений об опасности для соседних строений не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Киргизии.