Что стало с особняком Миллера в Петербурге после пожара — видео

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 263 0

На кадрах видно обрушившуюся крышу здания и пламя, выбивающееся из окон.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожар в особняке Миллера в Петербурге локализован

Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге локализован, сообщает МЧС.

На видео, снятых корреспондентом 5-tv.ru на месте происшествия, видно пылающее здание и почти обвалившуюся крышу. Отдельные очаги пламени наблюдаются внутри помещений здания.

Усилиями служб МЧС возгорание локализовано, меры направлены на недопущение дальнейшего распространения огня.

Пожар в особняке Миллера начался вечером 1 октября, и в течение непродолжительного времени площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. В мероприятиях по тушению пламени было задействовано 125 человек и 25 единиц спецтехники. МЧС повышало ранг пожара до номера три.

Вскоре стало известно о том, что пламя перекинулось на соседний с особняком дом. Жильцы были оперативно эвакуированы.

С 2021 года особняк Миллера является объектом культурного наследия регионального значения. В здании никто не жил, комнаты пустовали. На реставрацию дома планировалось выделить более 750 миллионов рублей.

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