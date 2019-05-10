Адвокат Трампа раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отправился в Киев для переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации The New York Times, его цель — убедить продолжить расследование по делу нефтегазового холдинга Burisma.

В правление этой компании ранее входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний недавно объявил о своих президентских амбициях и уже обошел по популярности действующего главу государства.

Источник сообщает, что генпрокурор Украины Виктор Шокин, который вел расследование против Burisma, был уволен после ультиматума Джо Байдена. Это было одним из условий крупного денежного займа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший вице-президент США Джо Байден собирает деньги на предвыборную кампанию.