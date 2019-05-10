«Он совершенен»: У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок

Звездная американская пара — Ким Кардашьян и Канье Уэст — в четвертый раз стали родителями. Об это сообщила сама теледива, написав в Twitter:

«Он здесь, и он совершенен».

Twitter @kimkardashian

Более никаких подробностей Кардашьян пока не разгласила, но было известно, что за несколько часов до рождения малыша они с супругом прибыли в больницу, чтобы поддержать суррогатную мать, у которой начались схватки. Заботливые родители на протяжении всей беременности этой женщины посещали вместе с ней врачей и обеспечивали ее всем необходимым.

В знаменитом семействе это уже второй ребенок, появившийся на свет от суррогатной матери. Предыдущей стала полуторагодовалая дочка Чикаго. Дело в том, что после рождения первых двоих детей — пятилетней Норд и трехлетнего Сэйнта — более 38-летняя Ким уже родить не могла из-за медицинских показателей.

Новость о пополнении в семействе привела в восторг поклонников счастливого союза Кардашьян и Уэста, и теперь они настаивают, чтобы поскорее узнать имя малыша.

А ведь еще недавно телезвезда в преддверии рождения четвертого ребенка жаловалась, что паникует, так как не очень-то надеялась, что организм суррогатной матери сможет благополучно выносить дитя.