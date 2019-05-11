Трамп поручил повысить пошлины на китайские товары на 300 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно 300 миллиардов долларов. Об этом стало известно из заявления торгпреда США Роберта Лайтхайзера, распространенного в пятницу, 10 мая, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее по распоряжению главы Белого дома тарифы на китайские товары общей суммой 200 миллиардов долларов поднялись с 10% до 25%. Это известие неприятно удивило Пекин, который выразил сожаление в связи с новым витком торговой войны и настроился на ответные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после заявления американского лидера в КНР задумались о целесообразности продолжения торговых консультаций в Вашингтоне