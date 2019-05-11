Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка РСФСР, актриса Малого театра Нелли Корниенко скончалась 9 мая на 81-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Малого театра.

За свою долгую карьеру Нелли Корниенко исполнила более 50 театральных ролей, в том числе в постановках по Чехову, Грибоедову, Островскому, Оскару Уайльду и Гюго.

«Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству» , — значится в сообщении.

Директор театра Татьяна Михайлова сообщила, что прощание с Корниенко пройдет в Малом театре 13 мая. Гражданская панихида начнется в 11:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский композитор Меликов скончался в Баку.