«Стадион так стадион?»: Рада предложила Зеленскому необычную инаугурацию

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Депутат Сергей Каплин выдвинул идею разделить торжественную церемонию вступления в должность на два этапа.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Пятый канал

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию Владимира Зеленского в два этапа, один из которых — на стадионе. Проект соответствующего постановления зарегистрирован на сайте Рады.

Каплин предлагает провести первый этап инаугурации 19 мая в сессионном зале украинского парламента, а вторую часть — 3 июня на киевском стадионе «Олимпийский». Кроме того, парламентарий предложил ежегодно в этот же день президенту отчитываться перед народом Украины.

30 апреля ЦИК Украины признал Владимира Зеленского победителем президентской гонки. Инаугурация, по закону, должна состояться спустя 30 дней после обнародования результатов и публикации в газете «Голос Украины», то есть не позднее 3 июня. Зеленский в одном из интервью намекал на то, что рассматривает вопрос о роспуске и досрочных выборах в Раду — согласно закону, он сможет сделать это только если вступит в должность до 28 мая. При этом, дату инаугурации утверждает Верховная рада, которая мало заинтересована в своем роспуске.

В связи с этим возникает ряд необычных и даже курьезных моментов. Нардеп Олег Куприенко из «Радикальной партии» выступил за перенос инаугурации с 19 мая, так как эта дата совпадает с «гнилым воскресеньем», первым днем третьей недели месяца. Куприенко заявил, что в такой день «никто ничего хорошего не начинает».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сравнил Порошенко с жадным туристом, который напоследок пытается утащить из своего номера тапочки, полотенца и прочее. Новоизбранный президент таким образом охарактеризовал бурную деятельность Порошенко в последние дни на посту — назначения в Верховный суд и Нацсовет, присвоение генеральских званий и звезд Героя Украины.

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