Певица Диана Гурская неожиданно решила сменить свой имидж. Обычно она придерживалась классического стиля в одежде. Но на днях 40-летняя исполнительница опубликовала фото, сделанные в аэропорту Симферополя, где она предстала совершенно в другом образе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Диана запечатлена в кепке, черной куртке-«косухе», платье с ярким модным принтом и кроссовках, украшенных камнями.

Instagram @d.gurtskaya

Надо сказать, что перемены в облике певицы ее поклонники встретили с восторгом. К публикации, сделанной 10 мая, до сих пор размещают комментарии с положительными отзывами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой образе предстала перед поклонниками певица Анна Седакова.