Что стало с дочерью Началовой: Евгений Алдонин с супругой опекают Веру — видео

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Экс-футболист сборной постоянно публикует видео и фото со своей дочерью, на этот раз он рассказал о музыкальных талантах девочки.

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Фото, видео: Instagram @evgeny_aldonin, ИТАР-ТАСС / Владимир Васильев

Тема:
Юлия Началова 129

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в своем Instagram не стесняется признаваться в любви к своей дочери Вере, которая родилась в браке с Юлией Началовой. После смерти певицы в марте 2019 года поклонники были всерьез обеспокоены тем, что же будет с девочкой. Сейчас публика поняла — девочка в надежных руках отца и его нынешней супруги, Ольги Алдониной.

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Недавно бывший спортсмен выложил видео с Верой, на котором она исполняет произведение на рояле.

«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!» — подписал Евгений Алдонин (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.).

Свою заботу показывает и его супруга — она выкладывала у себя в сторис, видео того, как Вера рисует картину в парке возле «Лужников» и не раз фотографировалась с дочерью Евгения Алдонина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой.

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