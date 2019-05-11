Пассажир задержанного рейса в Анталью рассказала об условиях в аэропорту

В петербургском аэропорту «Пулково» 12-й час к ряду сидят туристы, которые не смогли вылететь в Анталью из-за задержки рейса. Пассажир по имени Евгения в беседе с 5-tv.ru рассказала, что чувствуют туристы и как с проблемой справляется авиакомпания AZUR air.

По словам Евгении, за все время к ним не подошел и не объяснился никто из представителей авиакомпании. Вся забота свелась к воде и макаронам, а также к обещаниям перевезти людей в гостиницу.

«Мы сидим, нас никто никуда не приглашает, в 04:00 дали нам воды…информации, естественно, никакой… В 09:00 дали макарон поесть и до сих пор мы сидим», — сетует Евгения.

О причинах такой задержки тоже не говорится: сначала поступили сведения, что самолет опоздал, затем — что сломался. Точной информации о том, когда же вылетит злополучный рейс, тоже нет. Туристы по-прежнему остаются в «Пулково».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing 767-300 с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси.