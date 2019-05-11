Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) «держит марку» и продолжает будоражить Instagram эпатажными снимками. На этот раз она выложило фото возле скалы в купальнике телесного цвета, который, впрочем, открывает для взора поклонников особенности фигуры Натальи. Вдобавок к этому, она встала в откровенную позу, а в подписи оставила пространство для фантазий, написав только ник фотографа.

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Пользователи разделились: кто-то посчитал комбинацию «голого» купальника и такой «стойки» излишним и пошлым, но нашлись и свои ценители.

«Типа что-то прикрыто?»

«Такая классная поза. Можно и без купальника»

«Наташа, поза полной готовности»

«Чет больше никаких фото, кроме как оголенных»

«Как надоели голые ***...для чего это выкладывать на всеобщее обозрение»

«Наташенька, как порно звезда»

«Песен нет, хоть так внимание привлечь», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза в кофте с глубоким декольте пофилософствовала о пороках.

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