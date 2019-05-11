Следователи проводят проверку по факту гибели людей на сплавах в Пермском крае

, 17:30 Эксклюзивное интервью 222

По предварительным данным, во время сплава по реке Вижай могли погибнуть двое туристов.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив

Следователи проводят проверку по факту гибели туристов на сплавах по реке Вижай в Пермском крае в четверг, 9 мая, и в пятницу, 10 мая. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, 9 мая во время сплава на катамаране погибла женщина, а 10 мая — мужчина. В обоих случаях к гибели людей привело опрокидывание плавучих средств. Предположительно, погибшие сплавлялись по реке вместе с туристическими группами, которые не были поставлены на учет МЧС.

Как в беседе с 5-tv.ru рассказала участница одной из тургрупп Валентина Гилева, в этом году сплав оказался особенно экстремальным, поскольку река Вижай была очень бурная.

«Когда проплывали, видели, что одна девушка сидела с веслом на бревне. Видимо, она выпала. Байдарка на наших глазах перевернулась. С детьми ездили, там даже ребенок выпал», — добавила Гилева, отметив, что ее тургруппе удалось завершить спуск по реке без происшествий.

Как стало известно 5-tv.ru, во время сплава в пятницу, 10 мая, погиб Александр Д. 1978 года рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели троих туристов при сходе лавины на Алтае.

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