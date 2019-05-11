Художник Иван Айвазовский мог запечатлеть прохождение корабля «Генерал Коцебу» и других судов через Суэцкий канал в 1869 году. Эти картины сохранились на борту судна, обнаруженного почти на 40-метровой глубине вблизи Крымского полуострова, заявил руководитель научной экспедиции «Нептун» Роман Дунаев.

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Он нашел подтверждение того, что знаменитый маринист был командирован на российский пароход во время путешествия в Египет. Также известно, что Айвазовский дарил экипажу свои картины и зарисовки. Вероятнее всего найденные полотна относятся к этому периоду, отметил специалист.

Дунаев добавил, что подъем работ начнется не раньше, чем через месяц и может продлится до конца лета. Прежде всего предстоит убрать ил и мусор, «законсервировавший» картины на морском дне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали научной экспедиции «Нептун».