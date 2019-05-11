Дочь популярной телеведущей Ларисы Гузеевой порадовала поклонников смелой фотосессией. В субботу, 10 мая на ее странице в Instagram появились снимки, на которых красотка позирует в мокром платье на голое тело.

Instagram @toons_n_spoons

Как сообщает Утро.ру, 18-летняя Ольга часто снимается в сексуальном образе, однако часто удаляет фотографии после критики подписчиков. В комментариях некоторые хейтеры называют девушку хмурой и избалованной. Однако большинству пришлась по вкусу ее естественная красота.

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На этот раз юная модель позировала в разных локациях — среди них был даже фонтан. Глухое черное платье не смогло скрыть отсутствие нижнего белья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза в откровенном наряде встала в эротичную позу.