«Роковуха!» Пуговка из «Папиных дочек» смутила поклонников глубоким декольте

Актриса Екатерина Старшова, исполнявшая роль Пуговки в сериале «Папины дочки», опубликовала в Instagram очередной экстравагантный снимок. На этот раз 17-летняя артистка предстала в неожиданном для большинства поклонников образе роковой красавицы. Фанаты сериала признались, что им очень сложно поверить в то, что «Пуговка выросла».

«Обалдеть!» — не сдержался один из них.

«Это нынче не Пуговка, а самая настоящая принцесса красоты!» — прокомментировал пользователь.

«Вот это роковуха!» — добавил еще один юзер.

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Стоит отметить, что фотография произвела среди поклонников настоящий фурор. Всего за сутки ее оценили почти девять тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Старшова окончила школу, но отказывается идти в вуз.