Кристина Орбакайте отпраздновала 21-й день рождение своего сына, Дени Байсарова на весь Instagram. Сначала певица выложила видео, на котором именинник задувает свечи на шоколадном торте и трогательно целует маму в щеку. Судя по геолокации, отмечать день рождения звездная семья отправилась в Лондон.
«Счастлива быть в этот день рядом с тобой — моя любовь», — подписала Кристина.
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Фолловеры Орбакайте присоединились поздравления, не обошлось и без звезд.
«Мои поздравления! Какими же взрослыми стали наши малыши!» — пишет Валерия.
«С днем рождения!» — поддерживает Алла Духова.
После трогательной части Орбакайте решила зажечь и отправилась в клуб «LouLou's» в Лондонском районе Мэйфэйр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники Орбакайте спутали певицу с Вайкуле.