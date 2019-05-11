Кристина Орбакайте отпраздновала 21-й день рождение своего сына, Дени Байсарова на весь Instagram. Сначала певица выложила видео, на котором именинник задувает свечи на шоколадном торте и трогательно целует маму в щеку. Судя по геолокации, отмечать день рождения звездная семья отправилась в Лондон.

«Счастлива быть в этот день рядом с тобой — моя любовь», — подписала Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 10 Май 2019 в 1:58 PDT

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Фолловеры Орбакайте присоединились поздравления, не обошлось и без звезд.

«Мои поздравления! Какими же взрослыми стали наши малыши!» — пишет Валерия.

«С днем рождения!» — поддерживает Алла Духова.

После трогательной части Орбакайте решила зажечь и отправилась в клуб «LouLou's» в Лондонском районе Мэйфэйр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники Орбакайте спутали певицу с Вайкуле.