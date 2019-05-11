Евровидение-2019: Лазарев и KEiiNO спели Scream без репетиции под гитару

, 18:49 Видео 332

По словам певца, норвежцы добавили в композицию, которую он будет исполнять на «Евровидении», немного своего колорита и саунда.

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Фото, видео: Instagram @keiinomusic

До начала конкурса «Евровидение-2019» остались считанные часы, тем временем за кулисами царит веселье и братание. Сергей Лазарев, в этом году представляющий в Тель-Авиве Россию, выложил в своем Instagram неожиданный музыкальный номер. Свою конкурсную песню Scream он исполнил с музыкантами из Норвегии.

«Евровидение и Музыка — объединяет людей! Сегодня познакомился с представителями Норвегии — группой KEiiNO, и они предложили спеть вместе мою песню Scream под гитару… Это было неожиданно и очень круто! Без репетиций, с первого раза звучали как будто долго репетировали вместе», — написал Лазарев под видео.

По словам певца, ребята добавили в российскую песню «немного норвежского колорита и саунда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев провел совместную тренировку с азербайджанским участником «Евровидения-2019» — на городском пляже Тель-Авива. Конкурс проходит с 14 по 18 мая в Израиле.

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