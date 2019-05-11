«Жена-невидимка»: Галкин продемонстрировал отдыхающую рядом Пугачеву

Известный российский юморист Максим Галкин решил порадовать поклонников, обеспокоенных тем, что он и Алла Пугачева провели часть майских праздников порознь, и опубликовал в Instagram видео, подтверждающее, что супруги воссоединились во дворе своего подмосковного замка.

«Самое прекрасное времяпровождение. Лежишь… Класс! Рядом жена…», — говорит лежащий в шезлонге Галкин.

«Жена-невидимка» , — раздается голос из-за кадра.

Потом Галкин поворачивает камеру и в объектив попадает сидящая в кресле Пугачева. Правда, на приличном от мужа расстоянии. В ответ на просьбу помахать ручкой Алла Борисовна машет сначала обеими руками, а потом и обеими ногами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале мая Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву отдыхать после юбилейных хлопот на море, а сам уехал на гастроли в Карловы Вары и далее в Литву.