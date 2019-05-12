Гороскоп на 12 мая: Скорпионы, найдите очаг дзена!

Приятно проводя время, можно сорвать неплохой куш. Принцип «Сделай сам» сулит вам массу забавного, Рыбы. Все, что сегодня вам нужно, так это созвать лучших друзей и вечерком смастерить что-нибудь своими руками. Водолеи, не проводите время праздно, несмотря на выходной. Найдите способ разнообразить каждый божий день. Тельцы, вы что, окунулись в разгул? Согласно космической карте, вам необходима ментальная чистка. То, к чему вам нужно отнестись внимательнее, так это диета, которая обогатит ваш разум, тело и душу. И только в перерыве задумайтесь о проблеме, которая вас волнует, и именно в этот момент для вас откроется решение.

Овен — гороскоп на сегодня, 12 мая

Бросьте играть в игрушки со своим сердцем, Овны. Если вы разглядели потенциал в чем-то, а может и в ком-то, будьте отважным! Ведь без риска жизнь становится рутинной. Нашли кого-то, кто любит играть в жаркие или холодные игры? Установите свои правила и посмотрите, как ваш партнер будет реагировать.

Космический совет: наберитесь смелости!

Телец — гороскоп на сегодня, 12 мая

Вы что, загуляли, Тельцы?! Согласно вашей космической карте, вам необходима ментальная чистка. То, к чему вам нужно отнестись внимательнее, так это диета, которая обогатит ваш разум, душу и тело. Что касается последнего, то введите в свой рацион побольше крупы, зелени, ягод. «Я и так все это ем», скажите вы. Продолжайте тогда в том же духе — сейчас такой период, когда важно на детальном уровне питать свой организм.

Космический совет: питайтесь так, чтобы насыщать сразу разум, дух и тело.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 12 мая

Близнецы, вы связались с человеком, который говорит вам правильные вещи в нужное время. Позвольте себе принять ту любовь, которую вы отправляли во Вселенную. И речь не только о ваших романтических отношениях, которые есть сегодня. Самый важный человек в вашей жизни, например, мать, отец или брат также может дать вам безусловную любовь и поддержку. Поблагодарите за это, и это привлечет в вашу жизнь все только хорошее.

Космический совет: наполните жизнь любовь.

Рак — гороскоп на сегодня, 12 мая

Энергетика не обманывает, Раки. Так кто же кроме вас может знать это лучше? Если вы с чем-то не определились, доверьтесь своей интуиции. Психологи выделяют четыре вида коммуникации: видение, осязание, осмысление и звучание. Понимание того, каким способом вы лучше всего воспринимаете информацию, позволит вам осознать, что же происходит на самом деле.

Космический совет: Раки, доверьтесь интуиции.

Лев — гороскоп на сегодня, 12 мая

Сейчас у вас не просто роман, Львы. Вы и ваш партнер соединились как тантрические боги Шива и Шакти. Так позвольте происходить этому слиянию. Вместе вы сможете открыть трансцедентальные врата любви. А если ваш нынешний избранник лишь желанный незнакомец, что ж, тогда вы сможете взглянуть на него и себя свежим взглядом. Если сомневаетесь, загляните в себя. Ваше сердце поможет найти правильный ответ.

Космический совет: станьте с вашей второй половинкой единым целым.

Дева — гороскоп на сегодня, 12 мая

Во-первых, ваши прошлые неудачи не должны на вас влиять. В то же самое время вы не одиноки. У вас есть масса людей, которые поддерживают вас. А потому, позвольте себе насладиться и своим опытом, и наличием сторонников, Девы. Волшебство, как известно, случается. Во-вторых, ваша работа — это все же не есть вся ваша жизнь. Найдите все же баланс между профессиональной и частной жизнью. Посвятите свободное время своим любимым.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые посылает Вселенная.

Весы — гороскоп сегодня, 12 мая

Ощутите себя ребенком и впустите свою детскую любовь туда, где есть конфликт. Что вы от этого получите? Весы, знайте, что те, кто не добр к вам, более всех нуждаются в вашем внимании. Если у вас в голове беспорядок, возьмите паузу для перезагрузки. После этого вы сможете определить новые ориентиры, чтобы двигаться вперед.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему ребенку.

Скорпион — гороскоп сегодня, 12 мая

В сложившихся обстоятельствах вы либо можете, либо нет получить шанс расслабиться. Но это вовсе не означает, что невозможно найти очаг дзена даже в этих условиях. Выберетесь из капкана соцсетей хотя бы на час и почитайте любимую книгу. А лучше всего проведите время вне помещения. Это ведь так здорово, побыть хотя бы полчаса на природе.

Космический совет: найдите очаг дзена.

Стрелец — гороскоп сегодня, 12 мая

Обращайте внимание на то, что люди не договаривают, а не только на то, что они вам озвучивают. Это как раз таки поможет понять, что от вас скрывают. Вот вам мудрый совет: это нормально поставить себя на режим самосохранения. Если вы тот, кто закрывает глаза от проблемы — пришло время проанализировать ошибки. Не допускайте того, чтобы ваша проблема выросла.

Космический совет: обратите внимание на то, что люди не договаривают.

Козерог — гороскоп сегодня, 12 мая

Лучшая любовь — это та, которая пробуждает душу и обогащает вас, насыщает миром и спокойствием. Вот то, что Вселенная сейчас вам предлагает: жаркая смесь любви, романтики и обязательств. Пускай ваш любимый знает, какой вы великодушный в своем желании выстоять все шторма, но остаться вместе.

Космический совет: Вселенная предлагает вам жаркую смесь любви.

Водолей — гороскоп сегодня, 12 мая

Хватит прохлаждаться, Водолеи. Найдите способ разнообразить каждый свой божий день. Разберитесь, что же происходит внутри вас. Уверены, что можете предложить кому-то финансовую помощь? Тогда займитесь благотворительностью. Помните, все то хорошее, что вы делаете другим, вернется вам сторицей.

Космический совет: займитесь благотворительностью.

Рыбы — гороскоп сегодня, 12 мая

Приятно проводя время, можно сорвать неплохой куш. Принцип «Сделай сам» сулит вам массу забавного, Рыбы. Все, что сегодня вам нужно, так это созвать лучших друзей и вечерком смастерить что-нибудь своими руками. Возможно, для этого среди ваших знакомых есть тот, кто может предоставить свою студию. Конечно, проваляться на диване полдня, смотря телевизор, легче. Но лучше провести время более активно.

Космический совет: соберите друзей и сделайте что-нибудь вместе.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая.