Число погибших в результате обрушения части дома после взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный Ростовской области увеличилось до двух. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло после полуночи в воскресенье, 12 мая.
Фото с места: Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ростовской области
Сегодня, 2:55 Происшествия Фото 83
ЧП произошло ночью в воскресенье, 12 мая, в поселке Чистоозерный.
Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе
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