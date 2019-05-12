Фото с места: Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ростовской области

Число погибших в результате обрушения части дома после взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный Ростовской области увеличилось до двух. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло после полуночи в воскресенье, 12 мая.

Пятый канал

По информации представителей МЧС, в результате ЧП погибли два человека: мужчина и несовершеннолетняя девочка. Взрыв прогремел после полуночи в воскресенье, 12 мая. Из дома были эвакуированы 12 человек, поисково-спасательная операция продолжается. По информации ТАСС, под завалами могут находиться люди.