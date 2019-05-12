Список погибших и пострадавших при обрушении дома после взрыва газа в Ростовской области

5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших в результате обрушения части дома после взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный Ростовской области. По информации представителей МЧС, в результате ЧП погибли два человека: мужчина и несовершеннолетняя девочка.
Погибшие:
— Валерий Б.;
— Алена Б., 2010 года рождения.
Пострадавшие:
— Алена К., 1935 года рождения.
Взрыв прогремел после полуночи в воскресенье, 12 мая. Из дома были эвакуированы 12 человек, поисково-спасательная операция продолжается. По информации ТАСС, под завалами может находиться один человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео и фото с места ЧП.