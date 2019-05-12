Видео: После взрыва газа в доме в Ростовской области введен режим ЧС

В поселке Чистоозерный Ростовской области, где в воскресенье, 12 мая, произошел взрыв бытового газа, введен режим ЧС. После инцидента 13 человек находятся в пункте временного размещения, на месте работают психологи МЧС России.

Прокуратура Ростовской области оценит деятельность компаний, обслуживающих дом, частично обрушившийся в результате взрыва бытового газа. В ходе происшествия пострадали семь квартир, две из которых получили особо серьезные повреждения. 16 человек были эвакуированы. На месте работают спасательные службы.

Отмечается, что жильцы дома, в котором произошел хлопок газа, в 2019 году не обращались в аварийную службу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудника аварийной службы газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва в поселке Чистоозерный погибли два человека: мужчина и несовершеннолетняя девочка. Сообщается, что еще один может находиться под завалами.