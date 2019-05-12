Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире «Громадского телевидения» рассказал о дальнейших военно-политических планах государства. Он отметил, что после вступления в должность Зеленского, Незалежная продолжит на курс на вступление на НАТО и «войну с Россией». Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ, это же война», — заявил политик.

Апаршин также добавил, что президент настроен искоренить коррупцию в оборонной сфере и создать современную систему территориальной обороны. Для достижения этой цели планируется усиление армии.

Ранее 5-tv.u сообщал, что бывший министр финансов Украины Александр Данилюк призвал Петра Порошенко «убрать за собой».