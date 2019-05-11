Советник Зеленского призвал Порошенко «убрать за собой»

, 18:11 197

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк раскритиковал кадровые решения действующего главы государства.

Фото: РИА Новости / Стрингер

В штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского посоветовали Петру Порошенко «убрать за собой» после ухода с поста главы государства. По словам экс-главы украинского Минфина Александра Данилюка, «одиозные кадровые решения», принятые в последние недели, не вписываются в «цивилизованную политическую культуру».

Советник Зеленского отметил, что после инаугурации будут пересмотрены назначения судей Верховного суда, чья «добропорядочность вызывает вопросы». Кроме того, получившие новые посты люди «априори получают меньше доверия», сказал он в беседе с Liga.net.

Данилюк также предложил новую систему отбора кадров в руководящие органы власти. Согласно этому проекту, все кандидатуры будет рассматривать Номинационный комитет. После ряда собеседований и оценки результатов претенденты получат рекомендацию, которая повлияет на назначение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сравнил Порошенко с жадным туристом в египетском отеле.

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