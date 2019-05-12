Электричку эвакуировали из-за задымления в Рязанской области

Пассажиры электропоезда «Рязань I — Шилово» были эвакуированы из состава из-за задымления.

Как стало известно 5-tv.ru, поздно вечером 11 мая по прибытию на платформу «Тысья» в третьем вагоне электрички под половым покрытием появился дым. Машинист объявил об эвакуации состава и вызвал пожарных, после чего отогнал поезд от станции. Предварительно, никто не пострадал. Возгорание было потушено прибывшим пожарным расчетом после полуночи.

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Для вывоза 20 человек задействовали резервную электричку. Часть людей добрались до пункта назначения самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задымлении в вагоне петербургского метро.