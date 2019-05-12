Источая искры: пассажирский самолет приземлился на нос без передних шасси

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На борту Embraer 190-LR авиакомпании Myanmar National Airlines находилось 82 пассажира и семь членов экипажа. Лайнер летел из Янгона.

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Фото, видео: yenisafak.com, Facebook @TachileikNewsAgency, Twitter @AeronewsRO

Пассажирский самолет авиакомпании Myanmar National Airlines совершил в воскресенье, 12 мая, экстренную посадку в международном аэропорту Мандалая.

Как сообщает AP, на борту Embraer 190-LR находилось 82 пассажира и семь членов экипажа. Рейс UB103 прибыл из города Янгон. Когда экипаж стал готовиться к приземлению, выяснилось, что не выпускаются передние шасси. Самолет несколько раз пролетел мимо вышки аэропорта, чтобы наземные службы визуально проверили — была надежда на то, что ошибается электроника.

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После того, как все окончательно убедились в том, что шасси не вышло, капитан выполнил все необходимые аварийные процедуры, чтобы сбросить топливо и уменьшить вес при посадке.

Как видно, на кадрах с места ЧП, пилотам удалось благополучно посадить самолет только на задние шасси в 09.09 по местному времени.

Известно, что пострадавших при авиапроисшествии нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления в международном аэропорту Янгона выкатился за пределы ВПП и развалился на три части.

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