«Мамино счастье»: Лера Кудрявцева показала восьмимесячную дочь

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева растрогала фанатов, опубликовав в Instagram фото с восьмимесячной дочерью. На снимке звезда вместе со своей малышкой запечатлена в бассейне.
«Моя любовь», — подписала публикацию светская львица.
Очевидно, заботливая мать уже с ранних лет приучает девочку уверенно держаться на воде. К тому же, сейчас все условия для этого располагают: вместе с восьмимесячной Машей теледива отдыхает в Майами. Для малышки это первое путешествие за океан.
Поклонники Кудрявцевой пришли в восторг, увидев ее фото с дочкой. Несмотря на то, что лицо Маши ведущая по-прежнему продолжает скрывать, в ее микроблоге стало появляться все больше снимков с восьмимесячной малышкой. Фанаты с удовольствием наблюдают за тем, как растет малышка, и не забывают оставлять комплименты ее звездной матери.
«Кукуколка маленькая! Лера, ты супер!»
«Лерочка, это рай!»
«Чудо чудесное!»
«Вот оно, мамино счастье!»
«На этом фото все прекрасно! Лера, Вы великолепны». — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева пожурила мужа за неумение фотографировать.