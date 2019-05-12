«Мамино счастье»: Лера Кудрявцева показала восьмимесячную дочь

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева растрогала фанатов, опубликовав в Instagram фото с восьмимесячной дочерью. На снимке звезда вместе со своей малышкой запечатлена в бассейне.

«Моя любовь», — подписала публикацию светская львица.

Instagram @leratv

Очевидно, заботливая мать уже с ранних лет приучает девочку уверенно держаться на воде. К тому же, сейчас все условия для этого располагают: вместе с восьмимесячной Машей теледива отдыхает в Майами. Для малышки это первое путешествие за океан.

Поклонники Кудрявцевой пришли в восторг, увидев ее фото с дочкой. Несмотря на то, что лицо Маши ведущая по-прежнему продолжает скрывать, в ее микроблоге стало появляться все больше снимков с восьмимесячной малышкой. Фанаты с удовольствием наблюдают за тем, как растет малышка, и не забывают оставлять комплименты ее звездной матери.

«Кукуколка маленькая! Лера, ты супер!»

«Лерочка, это рай!»

«Чудо чудесное!»

«Вот оно, мамино счастье!»

«На этом фото все прекрасно! Лера, Вы великолепны». — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева пожурила мужа за неумение фотографировать.