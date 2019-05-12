Фото: бык атаковал зрителей перед корридой во Франции

Несколько человек пострадали от сбежавшего быка перед корридой на юге Франции, передает BFM.

Отмечается, черному быку удалось вырваться из загона, после чего он атаковал толпу собравшихся на площади зрителей в городе Вержез. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое жандармов. В конце концов, представители правопорядка застрелили животное. По данному факту началось расследование.

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