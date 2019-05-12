Фото: бык атаковал зрителей перед корридой во Франции

, 19:03 Фото 86

Инцидент произошел в городе Вержез во время ежегодного праздника.

Фото: Twitter @florentmoreau17

Несколько человек пострадали от сбежавшего быка перед корридой на юге Франции, передает BFM.

Отмечается, черному быку удалось вырваться из загона, после чего он атаковал толпу собравшихся на площади зрителей в городе Вержез. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое жандармов. В конце концов, представители правопорядка застрелили животное. По данному факту началось расследование.

Francetvinfo.fr

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