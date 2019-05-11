Серьезный скандал разгорается в Японии. Общественники и зоозащитники возмущены до предела — в игровые автоматы, в которых из прозрачного бокса манипулятором можно вытащить разные призы, поместили живых щенков. Маленьких померанцевых шпицев тоже можно вытащить в качестве игрового трофея. Об этом сообщает издание The Sun.

Зоозащитники немедленно отреагировали — их возмущению их нет предела.

Twitter @BiologistDan

Даже после волны возмущений, публикация со щенками не была удалена. И, самое главное, нет никакой информации о состоянии щенков, продолжают ли они быть игровыми трофеями, что происходит с животными после того, как их «выиграют».

По данным зоозащитников, подобные случаи были зафиксированы и в Китае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Пакистане семья выиграла младенца в телешоу.