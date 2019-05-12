В Тель-Авиве стартовал конкурс «Евровидение — 2019»

, 22:35 Видео 307

В центре города прошло традиционное дефиле делегатов стран-участниц, а в парке Чарльза Клора открылась «Деревня „Евровидения“».

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Фото, видео: REUTERS/ Amir Cohen, instagram @eurovision

В Тель-Авиве в воскресенье, 12 мая, стартовал международный конкурс вокалистов «Евровидение — 2019».

Церемония открытия прошла в центре города на площади у театра Габима. Там состоялось традиционное дефиле по «оранжевой дорожке», в котором приняли участие делегаты из 41 страны. Сегодня же на набережной Средиземного моря в пляжном парке Чарльза Клора заработала «Деревня „Евровидения“». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, на площади в шесть гектаров расположилась официальная фан-зона с четырьмя экранами для трансляции выступлений конкурсантов, а также палатки с едой и бар длиной 100 метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с первой репетиции Сергея Лазарева, представляющего в этом году Россию. на площадке международного конкурса в Тель-Авиве.

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