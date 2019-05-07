Видео: Сергей Лазарев впервые выступил на площадке «Евровидения»

Известный поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, провел первую репетицию на площадке международного конкурса во вторник, 7 мая. Организаторы соревнований опубликовали небольшой фрагмент выступления артиста на официальной странице «Евровидения» в Instagram.

Судя по кадрам, «фишкой» номера певца станут зеркала. Очевидно, этот сценический атрибут будет олицетворять мысль, заключенную в песне, о том, что герой, переполненный болью, не может справиться с переживаниями и распадается на части. Слезы душат его.

Кроме Лазарева, со своей программой в Тель-Авиве 7 мая выступили представитель Хорватии Роко Блажевич, литовский исполнитель Юриюс Векленко, мальтийская певица Микела Пейс и многие другие.

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Как ранее отмечал российский музыкант, репетиция проводится для того, чтобы дать рекомендации техническим службам и максимально подробно продумать будущее выступление.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в израильском городе Тель-Авиве с 14 по 18 мая. От России на соревнованиях выступит Сергей Лазарев с песней «Scream». Эта композиция была написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из россиян оказался в жюри конкурса «Евровидение-2019».