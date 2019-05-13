Помпео не приедет в Москву 13 мая

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву. Как сообщает Reuters со ссылкой на свой источник в Госдепартаменте США, глава ведомства, тем не менее, встретится в министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться 14 мая в Сочи.

Визит в Москву, запланированный на 13 мая, был отменен в пользу Брюсселя, где Помпео на встрече представителями Евросоюза намеревается поднять вопрос, касающийся ситуации вокруг Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщали, что в интервью финской газете «Хельсинкин саномат» госсекретарь Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона к сотрудничеству с Россией по многим темам.