В Госдуме предложили не рассаживать детей и родителей в самолетах

В России предложили обязать авиакомпании сажать на соседние места членов одной семьи, пишет РИА Новости.

Соответствующая инициатива была озвучена депутатом Госдумы Василием Власовым и направлена министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

«Очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — говорится в обращении депутата.

По мнению парламентария, сейчас авиаперевозчики рассаживают пассажиров в самолете на свое усмотрение. Если, например, родители и дети сидят в разных частях лайнера, то это создает дополнительных условия для возникновения паники во время чрезвычайных ситуаций. Власов обратился к главе Минтранса с просьбой дать оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предложении депутатов запретить высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников.