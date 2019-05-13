«У девочки есть имя»: Фанаты называют детей в честь героинь «Игры престолов»

«Игра престолов» шагает по планете — поклонники с нетерпением ждут новой серии каждый понедельник, вовсю продаются игры, фигурки, одежда и прочая атрибутика, связанная с сериалом. Однако, настоящие фанаты идут дальше и даже называют своих детей в честь персонажей сериала от НВО, сообщает The Business Insider.

Согласно службе социального обеспечения США, в 2018 году родители часто давали своим новорожденным дочкам имена Арья и Кхалиси. Примечательно, что Кхалиси — лишь один из титулов Дейнерис Таргариен, сыгранной Эмилией Кларк. По сведениям издания, это имя было на 549-м месте по популярности в 2018 году.

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Младшая дочь Неда и Кейтилин Старк Арья, которая за восемь сезонов преобразилась до неузнаваемости, обогнала мать драконов и заняла 118-е место по популярности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты «Игры престолов» высмеяли киноляп со стаканчиком Starbucks.