Фанаты «Игры престолов» высмеяли киноляп со стаканчиком Starbucks

В сети обсуждают появление одноразового в новой серии «Игры престолов» стаканчика с логотипом Starbucks. По версии пользователей форума Reddit, напиток принадлежит Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк.

В качестве подтверждения выложили снимок, на котором леди Винтерфелла держит в руках картонный стакан, в точности похожий на тот, что оказался в кадре.

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Создатели сериала уже извинились за этот киноляп, а продюсер Берни Колфилд пошутила в Twitter, что «Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks». В комментариях также появились картинки с «подтверждением» этих слов.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Starbucks прокомментировали эпизод со стаканчиком в «Игре престолов».