«Пусть мама услышит»: Как водители спасли лосят в Ленинградской области

В Ленинградской области водители помогли лосятам найти свою маму. Произошло это неподалеку от города Тихвин.

Водители заметили стоящих на обочине малышей и решили им помочь. Звери явно были напуганы. Оказалось, что лосиха перебежала дорогу, и не дождавшись детенышей, ушла в лес. Люди на руках перенесли животных через трассу.

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Все закончилось благополучно. Лосиха дождалась малышей, и все семейство скрылось в лесу.

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