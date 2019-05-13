«Пусть мама услышит»: Как водители спасли лосят в Ленинградской области

, 11:16 Эфирная новость 43

Мать лосиха перебежала дорогу, и не дождавшись детенышей, ушла в лес.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Ленинградской области водители помогли лосятам найти свою маму. Произошло это неподалеку от города Тихвин.

Водители заметили стоящих на обочине малышей и решили им помочь. Звери явно были напуганы. Оказалось, что лосиха перебежала дорогу, и не дождавшись детенышей, ушла в лес. Люди на руках перенесли животных через трассу.

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Все закончилось благополучно. Лосиха дождалась малышей, и все семейство скрылось в лесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты называют детей в честь героинь «Игры престолов».

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