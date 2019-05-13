В МИД РФ рассказали, когда Помпео встретится с Лавровым, и что они обсудят

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что глава Госдепа США Майк Помпео все же посетит Россию, но не 13 мая как планировалось, а 14-го, в Сочи. В разговоре с Интерфакс Рябков также очертил круг вопросов, которые Помпео и Лавров планируют обсудить во время встречи.

На повестке дня множество тем, в том числе кризис в Венесуэле и контроль над вооружением, сообщил Рябков. Россия хотела бы понять, готовы ли США работать над «разбором завалов» в отношениях двух стран, обозначил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

Относительно проблем Венесуэлы Рябков заявил, что работать с США в этом ключе трудно, так как у сторон диаметрально противоположные позиции по данному вопросу.

Кроме того, Помпео и Лавров могут обсудить в Сочи перспективы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на базе G-20 в Осаке.

«Как тема, как сюжет, я это допускаю» , — сказал Рябков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи Владимира Путина и Майка Помпео.