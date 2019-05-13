Ростральные колонны в Петербурге начали готовить к реставрации

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До конца лета 2019 года специалисты восстановят от повреждений четыре статуи из известняка в основании колонн.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге начали подготовку к реставрации одного из символов города — Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

13 мая специалисты начали устанавливать строительные леса у четырех скульптур в основании колонн. До конца слета реставраторы должны успеть восстановить повреждения известняка, из которых изготовлены скульптуры, пояснил глава городского комитета по охране памятников Сергей Макаров.

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Он добавил, что предыдущая реставрация скульптур была произведена на должном уровне 16 лет назад, что является довольно приличным сроком для такого камня, как известняк. Макаров отметил, что на время работ будет закрыта только нижняя часть колонн, поэтому на День города их можно будет зажечь.

Пятый канал

Генеральный директор реставрационной компании Нина Шангина сообщила, что для реставрации скульптур на Ростральных колоннах известняк привезут из Гатчинского района. Камень тщательно обследуют и отберут нужные фрагменты для работ. По словам Шангиной, реставрация будет проходить ежедневно без выходных, в ней будут задействованы 11 специалистов.

Высеченные из известняка скульптуры в основании Ростральных колонн символизируют четыре великих реки России: у северной колонны — Волга и Днепр, у южной — Нева и Волхов.

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