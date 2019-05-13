«Дать по рукам»: Коммунисты хотят наказать «переодевших» памятник Кирову в Петербурге

Активисты из партии «Коммунисты России» хотят наказать вандалов, которые «переодели» памятник Сергею Кирову в Петербурге в форму спортсменов из футбольного клуба «Зенит». По мнению коммунистов, неизвестные хулиганы осквернили скульптуру, передает телеканал «78».

«Люди фактически позорят наш город и ставят в глупое положение команду и, конечно, нарушают закон. Киров был убит, убит из-за угла, это была страшная трагедия для страны, для города, для партии!» — заявил секретарь петербургского комитета «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

Он подчеркнул, что представители партии обратились в полицию в надежде, что те вытащат организаторов столь провокационной акции «на свет божий» и «дадут по рукам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболисты «Зенита» в пятый раз стали обладателями титула чемпионов России после решающего домашнего матча с московским ЦСКА, который завершился со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.