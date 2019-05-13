«Так и танцуем до сих пор»: Галкин с Пугачевой отмечают 18 лет со дня знакомства

Известный шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с супругой Аллой Пугачевой. На снимке вместе с Примадонной российской эстрады ведущий запечатлен в момент выступления на концерте.

Такой кадр для своей публикации юморист выбрал неслучайно. В комментарии под фотографией он рассказал, что познакомился со своей женой ровно 18 лет «в танце». С тех пор ничего не изменилось, утверждает Галкин.

«Так и танцуем до сих пор», — отметил шоумен.

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Поклонники звездной пары были растроганы публикацией юмориста. Они оставили множество теплых пожеланий под фотографией и поздравили артистов с семейным праздником.

«Долгих лет совместной жизни!»

«Танцуйте еще сто лет! Вы классные!»

«Танцуйте, танцуйте как можно дольше! Счастья вам!» — написали фолловеры.

К поздравлениям также присоединился известный музыкант Игорь Николаев.

«Наша любимая семья! Будьте счастливы всегда», — написал он.

Instagram @maxgalkinru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин продемонстрировал отдыхающую рядом Пугачеву.