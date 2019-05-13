Зеленский должен разобраться с долгами Украины перед ЕС за два года

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Такое условие перед новым лидером Незалежной поставил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен разобраться с госдолгами перед странами Евросоюза за два года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

По словам Хана, отдача долга — это одна из главных задач Зеленского во время текущего президентского срока.

«Страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета. Это непростая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Еще одной задачей нового главы Незалежной и его помощников, как отметил Йоханнес Хан, является завершение контракта с Москвой на транзит газа в Европу. Срок договора истекает в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Владимира Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией».

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