Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram серию видеороликов с отдыха в Майами, где сейчас находится со своей женой. На одном из них 45-летняя певица в одном бикини вместе с актером исполняет «жаркий» танец под зажигательную музыку. Исполнительница соблазнительно двигается, демонстрируя фигуру во всей красе, а артист поддерживает свою супругу и вслед за ней пускается в пляс.

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Судя по ролику, звезды в отпуске совсем не скучают. Кадрами с поездки в сторис в Instagram поделилась и сама артистка. Она показала подписчикам свои эротичные танцы и даже опубликовала пикантное фото, на котором все внимание к себе привлекают ее пышные формы.

Подводя итог веселому отдыху на палубе яхты в Майами, Тарзан опубликовал видеозапись, на которой шутливо заметил, что в ходе «диких» плясок ни одна из «тигриц» не пострадала, подразумевая под хищницей свою супругу Наташу Королеву.

«Мы ведем прямой репортаж со съемок фильма „Полосатый рейс-2“. Вот, взяли на борт двух тигриц — очень дикие, практически неуправляемые. Пока их поселили на верхней палубе. Тигрицы пока отдыхают», — пошутил Глушко.

В комментариях поклонники сделали множество комплиментов супружеской паре и отметили, что завидуют их идиллии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голый торс Таразана взбудоражил поклонниц.