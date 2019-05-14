Видео: Зеленский отправил «послание мира» жителям ЛНР, ДНР и Крыма

Будущий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал «послание мира» для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и Крыма. Видеоролик появился на странице будущего главы Незалежной в Facebook.

В съемках видео приняли участие духовные наставники различных конфессий, которые существуют на Украине и в регионах-адресатах. Так, в кадре появляются главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, украинский муфтий Айдер Рустемов и глава раскольнической украинской церкви Онуфрий.

Вместе духовники призвали граждан «перестать разговаривать при помощи пушек» и сообщили, что все они молятся за то, чтобы люди смогли жить в мире и согласии.

«Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!» — прокомментировал видео сам Зеленский.

При этом, как сообщал ранее 5-tv.ru, прежде всего Владимиру Зеленскому предстоит решить куда более насущную задачу — Евросоюз уже потребовал от нового президента разобраться с долгами Украины за первые два года после его вступления в должность.