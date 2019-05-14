Бронированные украинские катера смогли подойти к российскому городу Ейск у Азовского побережья незамеченными. Это якобы произошло в октябре 2018 года, утверждает бывший командующий Операции объединенных сил Украины в Донбассе Сергей Наев.

«Был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили (около 2,8 километра — Прим.ред.) к российскому порту», — заявил Наев в интервью ТСН.

По его словам, экипажи катеров действовали в составе Объединенных сил. Однако никаких очевидных доказательств существования данного факта генерал не предоставил. При этом Дмитрий Наев подчеркнул, что Незалежная создала такие условия, при которых российские корабли «ближе определенной линии» не подходят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны Украины Степан Полторак пообещал «проплыть под Крымским мостом», устроив новую провокацию в Керченском проливе.

То есть Полторак «намекнул», что сможет повторить пограничный вооруженный конфликт, случившийся 25 ноября 2018 года, когда российские военные совместно с ФСБ задержали корабли Военно-морских сил Незалежной.