Экс-президент США Джимми Картер вместо охоты попал на стол хирурга

Джимми Картер, 39-й президент США, сломал шейку бедра. 94-летнему политику потребовалось хирургическое вмешательство после того как он неудачно упал у себя дома. Картер собирался отправиться на охоту, но вместо этого попал в больницу.

«Отправляясь на охоту на диких индеек сегодня утром, бывший президент США Джимми Картер упал у себя дома в Плейнс, штат Джорджия», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы президентского Центра Картера.

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Медики уверяют, что операция прошла успешно. Сам политик за собственное здоровье не переживает, его больше волнует, что заканчивается сезон охоты на диких индеек, а он не успел как следует поохотиться.

«Президент Картер заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не выбрал лимит (по количеству птиц, которых мог подстрелить — Прим. ред.) Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году», — отметили в президентском центре.

Джимми Картер занимал главный руководящий пост США в период с 1977-го по 1981 год. Экс-президент несколько лет назад успешно поборол рак мозга, он — единственный бывший президент Соединенных Штатов, доживший до столь преклонного возраста.

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