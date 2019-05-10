Актриса Ирина Сенотова переведена из реанимации в общую палату

Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова переведена из отделения реанимации, где она находилась последние несколько недель, в общую палату.

Как стало известно 5-tv.ru, актрисе были проведены все необходимые операции для спасения ее жизни. Теперь остается только ждать.

Сенотова была госпитализирована 26 апреля 2019 года. С каждым днем ей становилось только хуже. Кроме того, лечение в частной клинике было достаточно дорогим и ее семье пришлось перевести ее в государственную. У актрисы открылся целый букет осложнений — пневмония, почечная недостаточность и цирроз печени.

Дочь актрисы Мария Оамер попросила о помощи, чтобы собрать деньги на лечение Сенотовой — требовалось более одного миллиона рублей.

Буквально несколько минут назад, Мария обратилась ко всем со словами благодарности за поддержку. Она смогла облатить «большую часть лечения» актрисы и теперь предстоит длительное восстановление.

«Низкий поклон вам!» — написала Оамер.