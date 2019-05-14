«Спит с той же Фифой»: Рудковская снова застала Плющенко в постели с другой

Продюсер Яна Рудковская в очередной раз застала своего супруга — фигуриста Евгения Плющенко — в постели с другой. «Разоблачение» появилось на странице самого спортсмена в Instagram.

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К счастью, в действительности браку Рудковской и Плющенко ничего не угрожает — на опубликованном видео Евгений лежит в кровати с собакой по кличке Фифа. Супругов поразило, что маленькое животное заснуло лежа на спине. А поклонников умилила преданность Фифы хозяину.

«Такое маленькое милое тельце с собачьей душой. Как же ей хорошо!»

«Она думает, что она человек!»

«Как мило! Нет слов!» — восхитились подписчики Плющенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рудковская впервые застала Евгения Плющенко в постели с другой.